Sensorvest met 252 elektroden brengt hartritmestoornis beter in beeld

Patiënten met hartritmestoornissen kunnen trefzekerder en sneller worden behandeld als vóór de ingreep de ritmestoornis goed in beeld is gebracht. Dat kan door middel van een sensorvest dat 252 elektroden bevat, waarmee de cardioloog van tevoren een goed beeld van het te behandelen gebied krijgt. Dit meldt het Erasmus MC donderdag.

CardioInsight vest

'De cardioloog hoeft hij dan niet pas tijdens de ingreep te zoeken naar de ritmestoornis', aldus het Erasmus MC dat het eerste Nederlandse ziekenhuis is dat het zogenaamde CardioInsight vest in gebruik heeft genomen.

3D

In Erasmus MC is vorige week de derde patiënt gediagnosticeerd met een hartritmestoornis met behulp van een nieuwe methode. Hierbij draagt de patiënt een sensorvest dat in verbinding staat met een systeem dat onregelmatige hartritmes met behulp van een 3D-kaartsysteem in kaart brengt. 252 elektroden registreren buiten het lichaam de bewegingen die het hart maakt.

Minder belastend voor patiënt

Een normaal hartfilmpje maakt gebruik van 12 elektroden. Voor de patiënt is het minder belastend dan de gebruikelijke methode waarbij via een slagader een katheter in of rond het hart wordt geplaatst om een stoornis op te sporen.

Gedetailleerd

Het systeem, dat door Medtronic is geleverd, kan worden gebruikt om een breed scala aan onregelmatige hartritmen in de bovenste en onderste kamers van het hart in kaart te brengen, en biedt 3D-kaarten van het hart. Het sensorvest dat de patiënt aan krijgt, koppelt elektrische gegevens van het lichaamsoppervlak met de anatomie van het hart-torso. De technologie verzamelt ECG-signalen van de borst, en combineert het met gegevens uit een CT-scan van het hart. De 3D kaarten die daarvan worden gemaakt, brengen de hartritmes gedetailleerd in beeld.

Enthousiast

Dr. Tamas Szili-Torok, cardioloog en elektrofysioloog in het Erasmus MC, is enthousiast over de nieuwe methode. Szili-Torok: 'Nu kunnen we voorafgaand aan de ingreep, bijvoorbeeld een ablatie, echt goed zien waar de ritmestoornis zit. We konden 30 tot 40% sneller werken. Dat is veel minder belastend voor de patiënt.'