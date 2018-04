Hartpatiënten Nederland ernstig bezorgd om wurgcontracten met ziekenhuizen

Hartpatiënten Nederland is ernstig bezorgd over door Menzis gemaakte nieuwe afspraken. Menzis heeft afspraken gemaakt met tien ziekenhuizen, die neerkomen op wurgcontracten. Als ze teveel dotter- of bypassoperaties moeten overdoen, moet ze de kosten uit eigen zak betalen. Onaanvaardbaar, vindt Hartpatiënten Nederland.