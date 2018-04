'Vrouwen die gezond eten en geen alcohol drinken krijgen minder rimpels'

De bevindingen zijn gepubliceerd in het Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD), een invloedrijk wetenschappelijk tijdschrift in de dermatologie. Mekic, verbonden aan de afdeling dermatologie van het Erasums MC, deed een onderzoek onder 2753 Rotterdamse 50-plussers. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen die een gezond voedingspatroon hebben met veel groenten en fruit minder rimpels in het gezicht hebben dat vrouwen die ongezond eten. Bij mannen lijkt het niet uit te maken of iemand gezond of ongezond eet.

Alcohol doet effect gezonde voeding teniet

De hoeveelheid rimpels was minder bij vrouwen die groenten, fruit en vis aten en daarnaast weinig vlees, suiker verzadigde vetten en alcohol. Het viel in het onderzoek op dat vrouwen die wel het mediterrane dieet volgden, zoals weinig vlees, veel groenten, fruit, vis, olijfolie, maar wel een glas wijn per dag dronken, niet echt veel minder rimpels hadden. Mekic in de media: 'Het lijkt erop dat de alcohol het effect van de gezonde voeding tenietdoet, als het gaat om rimpelvorming.'

Andere factoren bij mannen

Uit eerder onderzoek is al bekend dat bij mannen andere factoren bijdragen aan rimpels dan bij vrouwen. Daarom werden beide groepen in de studie apart onderzocht. Mekic: 'Het zou kunnen zijn dat vrouwen gevoeliger zijn voor de invloed van voedsel als het gaat om rimpelvorming'. Op de vraag waarom de huid van vrouwen baat heeft bij gezonde voeding zegt Mekic: 'Wij denken dat het komt door vitaminen en anti-oxidanten die in de voeding zitten. Die zouden de huid kunnen helpen beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf, zoals UV-straling.'