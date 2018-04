Vanaf nu mag je bloeddonor zijn tot je tachtigste

Tot 1 dag voor 80ste verjaardag

'Sanquin kreeg met grote regelmaat vragen van donors over het verhogen van de maximale leeftijd. Tot nu toe was het geven van bloed, plasma en trombocyten mogelijk tot en met de leeftijd van 69 jaar', aldus Sanquin. De verhoging houdt in dat donors hun donorschap kunnen voortzetten tot en met 1 dag voor hun 80ste verjaardag. Deze wijziging geldt voor alle bloed-, plasma- en trombocytendonors.

Waarom nu wel?

Er is literatuuronderzoek gedaan bij Sanquin en er is gekeken naar de ervaring van bloedbanken in andere westerse landen die een hogere maximale leeftijd hanteren. Uit verscheidene publicaties en ervaringen in deze landen blijkt dat het geven van bloed, plasma of trombocyten ook na de leeftijd van 69 jaar verantwoord en veilig is. Ook het feit dat mensen tot op hogere leeftijd fit blijven, heeft bijgedragen aan het nieuwe beleid.