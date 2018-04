Kans op tekenbeet neemt met hogere temperaturen ook weer toe

Op Tekenradar.nl werden in de afgelopen week al meer tekenbeten gemeld dan in de voorgaande weken. Tekenradar.nl, een initiatief van Universiteit Wageningen raadt daarom aan na een bezoek in het groen een tekencheck te doen.

Vanuit vrijwel heel het land kwamen tekenbeetmeldingen binnen op de site en ook meldden meerdere mensen de ziekte van Lyme. De komende dagen loopt de voorspelde activiteit van teken in het hele land sterk op door de verwachte hoge temperaturen. In het zuiden, midden en oosten van het land wordt zelfs een paar dagen het niveau ‘zeer hoog’ bereik, zo schrijft Telenrader.nl op de website.

Tekencheck

Ondanks dat de tekenactiviteitsverwachting geen inzicht geeft in het aantal teken dat op een bepaalde plaats zit, is het raadzaam om altijd een tekencheck te doen na een bezoek aan het groen. Bij groen moet niet alleen gedacht worden aan bos, heideterreinen en duinen maar ook aan parken, speeltuinen en tuinen. Ongeveer een derde van de tekenbeten loopt men in de tuin op, zo blijkt uit de tienduizenden tekenbeetmeldingen die bij Tekenrader.nl binnenkomen

Naar verwachting zullen met het komende mooie weer meer mensen het groen in trekken waardoor meer mensen risico lopen op een tekenbeet. Gemiddeld leiden twee op de honderd tekenbeten tot de ziekte van Lyme. Verwijder een teek zo snel mogelijk als hij gebeten heeft. Hoe korter de teek in de huid zit, hoe kleiner de kans dat de teek ziekteverwekkers overdraagt. Wanneer er binnen enkele dagen een rode ring of vlek ontstaat, is het raadzaam de huisarts te bezoeken.