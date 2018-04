Burgers weten niet welke zorg apotheek nog meer biedt

Soms zijn burgers niet goed op de hoogte, omdat ze zelf geen behoefte hebben aan de intensievere zorgdiensten die de apotheek biedt. Voorbeelden zijn medicijnkluisjes of herinnerservice wanneer patiënten hun medicijnen weer op kunnen halen. Wel vinden burgers het belangrijk dat hun apotheek een breed scala aan zorgactiviteiten ontplooit. Minister Bruno Bruins heeft begin april een briefgestuurd aan de Tweede Kamer met deze bevindingen.

Nivel-onderzoeker Liset van Dijk: “Wanneer apothekers meer bekendheid geven aan hun totale zorgaanbod, dan weten burgers voor welke zorg zijzelf of hun naasten allemaal terecht kunnen bij de apotheek. Ze kunnen immers voor meer zaken bij de apotheek terecht dan alleen het ophalen van hun geneesmiddelen.”

Continue zorg

Burgers kiezen hun apotheek op basis van praktische overwegingen zoals de afstand tot de woning of tot de huisartspraktijk. Deze overwegingen zijn belangrijker dan zorggerelateerde overwegingen. Als burgers een apotheek gekozen hebben, gaan ze vrijwel altijd daar heen om hun geneesmiddelen op te halen. 9 van de 10 burgers gaan altijd naar dezelfde apotheek. Voor patiënten met een chronische aandoening betekent dit dat apotheken continue zorg kunnen leveren. De apotheek weet dan welke medicijnen de patiënt gebruikt en wanneer deze weer nieuwe medicijnen nodig heeft. Zo kunnen zij de patiënt begeleiden in het medicatiegebruik wanneer er problemen zijn.

Medicijnen makkelijker ophalen

Met name burgers tot 40 jaar zien wel graag meer mogelijkheden om hun geneesmiddelen op te halen dan nu het geval is. Apotheken kunnen hierop inspelen op behoeften van patiënten door het verruimen van de manier waarop geneesmiddelen aangeboden worden. Zij kunnen die mogelijkheden bieden bijvoorbeeld in de vorm van een kluis, bezorgdiensten of ruimere openingstijden.

Apotheek en huisartspraktijk: een team voor zorg rondom geneesmiddelen

Er liggen voor apotheken ook kansen in het versterken van de samenwerking met de huisarts. Veel burgers zien graag dat apotheker en huisarts als team samenwerken in de zorgverlening rondom geneesmiddelen. Burgers zien de huisarts als vraagbaak bij problemen over geneesmiddelen. Belangrijke taken van de apotheek vinden zij medicatiebewaking en het geven van informatie. Een aanzienlijk van de burgers ziet graag dat apotheek en huisartspraktijk samen overleggen over de medicatie van hun patiënten.