Meer mensen laten ontlasting onderzoeken

Bijna 1 op de 5 mensen geeft aan in de afgelopen twee jaar ontlasting te hebben laten onderzoeken op de aanwezigheid van bloed. In 2014 was dat nog 1 op de 14. Dit meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquête 2017.

In 2017 gaf 19 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder aan dat ze in de voorafgaande twee jaar een occultbloedtest hebben laten uitvoeren. Met deze test kan de aanwezigheid van kleine hoeveelheden bloed in de ontlasting worden opgespoord. Afhankelijk van de uitkomst kan bepaald worden of vervolgonderzoek nodig is naar (mogelijke) darmkanker.

Nieuw bevolkingsonderzoek naar darmkanker

In 2014 startte het RIVM met een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dit wordt gefaseerd ingevoerd tussen 2014 en 2019. Uiteindelijk worden alle mannen en vrouwen van 55 tot 75 jaar hiervoor iedere twee jaar uitgenodigd.

Met de invoering van het bevolkingsonderzoek geven sinds 2014 steeds meer mensen aan ontlastingsonderzoek te laten uitvoeren, waarbij de sterkste toename zit bij de leeftijdsgroepen waarop het bevolkingsonderzoek zich richt. Jongere mensen laten ook wel eens een occultbloedtest uitvoeren, maar minder vaak (2 tot 8 procent). Bovendien is er bij hen geen toename sinds 2014.

Colonoscopie

Bloed in de ontlasting kan te maken hebben met darmkanker, maar er zijn ook andere oorzaken. Een colonoscopie, inwendig onderzoek van de dikke darm, is een methode om daarover uitsluitsel te geven. In 2017 gaf 3 procent van de bevolking aan in het afgelopen jaar een colonoscopie te hebben laten uitvoeren. Nog eens 16 procent gaf aan dat dit langer geleden weleens is gedaan. De hoeveelheid onderzoeken is in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.