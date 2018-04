We worden allemaal 'zoet' gehouden door voedingsindustrie

Industrie moet in actie komen

Het doel van de campagne is om het hoge suikergehalte in producten terug te dringen. In heel veel producten zitten onnodig veel suikers. Niet alleen in frisdrank, koek en snoep, maar ook in producten waarin je het juist niet verwacht. “En wat doe je als een product niet aan je verwachtingen voldoet? Precies: dan breng je het terug”, stelt Diabetes Fonds directeur Hanneke Dessing, die de consument een stem wil geven richting de industrie.

Op diabetsfonds.nl/terugroepactie kunnen mensen een product selecteren en terugroepen. Van een pak ontbijtgranen met meer dan 20 suikerklontjes tot een fles sladressing met meer dan 18 suikerklontjes. Mensen die denken de gezonde keuze te maken, krijgen door dit soort producten alsnog veel suiker binnen. "Het is aan de industrie om hier snel iets aan te doen", aldus Dessing.

Wekelijks 1.000 nieuwe mensen met diabetes type 2

Een stevigere aanpak is nodig om tot minder suiker in producten te komen, en zo de explosieve groei van het aantal mensen met diabetes type 2 te stoppen. Inmiddels hebben meer dan 1,1 miljoen Nederlanders deze vorm van diabetes en daar komen er wekelijks 1.000 bij. Dessing: “Het zijn maatschappelijke problemen waarvan we allemaal weten dat het voor een belangrijk deel aan onze voeding ligt. En toch lukt het niet om het tij te keren."

Meer samenwerken, minder suiker

Dat het Diabetes Fonds samen met consumenten een signaal af wil geven aan de industrie, betekent niet dat er geen ruimte is voor samenwerking. “Integendeel: we zetten met deze campagne bewust de deur open voor alle ambitieuze producenten en retailers die willen samenwerken. Niemand zit immers te wachten op een Britse regeling, toch?”, stelt Dessing, doelend op de onlangs ingevoerde suikertaks in Groot-Brittannië.

Uit onderzoek blijkt dat 86% van de Nederlanders vindt dat fabrikanten minder suiker moeten toevoegen aan producten. Met het Diabetes Fonds als aanjager kan de industrie sprongen maken op het gebied van productinnovatie en portiegrootte, om zo de gezonde keuze makkelijker te maken voor de iedereen.

De Suiker Terugroepactie duurt tot eind april. Op 11 juni mei gaat het Diabetes Fonds met diverse partijen uit de voedingsindustrie in gesprek.