Patiënten Brandwondencentrum Groningen krijgen Marco Borsato op bezoek

Misgelopen concert

Aanleiding voor het bezoek zijn de concerten die Marco deze dagen geeft in Martiniplaza in Groningen. Enkele van de patiënten die op dit moment met brandwonden zijn opgenomen, hadden eerder al een concertkaartje gekocht. Zij baalden natuurlijk enorm dat ze het concert moesten missen. Dus kwam Marco ze vandaag bezoeken in het Brandwondencentrum om ze een hart onder de riem te steken.

Fysieke en pluche knuffels

Naast fysieke knuffels voor de patiënten kwam Marco ook een berg pluche knuffels brengen. Vanwege hygiënische redenen – het voorkomen van infecties – krijgen kinderen die zijn opgenomen in het brandwondencentrum altijd een speciale knuffel. De door de fanclub gebrachte beren en knuffels worden daarom gegeven aan de broertjes en zusjes van lang opgenomen patiëntjes en aan de kinderen van langdurig opgenomen volwassenen.

Minder aandacht

Zij moeten het vaak lange tijd met minder aandacht doen, omdat vanzelfsprekend alle aandacht is gericht op het herstel van hun broertje of zusje, of hun vader of moeder. Op het brandwondencentrum staat een knuffelkast waar deze kinderen een ‘Borsato-beer of -knuffel’ kunnen uitzoeken. Een prachtig gebaar van zowel Marco Borsato als van al zijn fans die deze actie al jarenlang organiseren.

Regelmatig op bezoek

Marco Borsato is al sinds 2001 (cafébrand Volendam) verbonden met het brandwondencentrum in Groningen. Hij komt met enige regelmaat op bezoek bij het team en de patiënten. Even een praatje, een foto en een hart onder de riem zijn een welkome afleiding voor de patiënten die daar vaak al lange tijd verblijven. Zowel Marco als zijn team zijn vaak zichtbaar geraakt door de verhalen en ze leven intens mee met de patiënten en het team in Groningen. Ieder bezoek levert altijd weer bijzondere momenten op, die vaak gepaard gaan met een traan én een lach.

Warm weerzien

Marco kwam niet alleen, hij kwam samen zijn broer Armando en met Nathalie Thielen, zijn personal assistent de grote kracht achter de schermen als het om dit soort bezoeken gaat. Gezien de lange relatie met het centrum was het ook een warm weerzien met het team van het brandwondencentrum. Brandwondenzorg is een teamsport. Marco en zijn mensen zijn al heel lang zeer gewaardeerde spelers in het Groningse Brandwondencentrum.