Geen verdere stijging aantal soa's

De Centra Seksuele Gezondheid krijgen steeds meer bezoekers voor een soa-test. Maar het percentage bezoekers bij wie ook daadwerkelijk een soa wordt gevonden, is in 2017 gelijk gebleven. Dat is voor het eerst na een jarenlange stijging. Alleen chlamydia blijft licht toenemen bij heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid van het RIVM.

Vorig jaar zijn in totaal 150.593 soa-consulten uitgevoerd bij de Centra Seksuele Gezondheid. Dat is 5 procent meer dan in 2016. Vooral homoseksuele mannen laten zich vaker testen. Het aantal consulten bij deze groep nam toe met 13 procent.

Einde stijging

De afgelopen jaren was er een toename in het percentage bezoekers met een soa diagnose. Dat kwam onder andere omdat er steeds meer mensen werden getest die een verhoogd risico hebben op een soa, waardoor de kans groter is dat er een soa wordt gevonden. Deze toename heeft zich niet voorgezet in 2017.

De Thermometer seksuele gezondheid bericht over de belangrijkste cijfers en trends van soa en seksuele gezondheid in Nederland. In juni 2018 verschijnt het jaarrapport 2017 soa in Nederland.