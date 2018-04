Start project ‘OPEN in de huisartsenzorg’

Er is veel aandacht voor medische missers, maar hoe er in de huisartsenzorg met klachten en incidenten wordt omgegaan, is minder bekend. Het Nivel wil met nieuw onderzoek in het project ‘OPEN in de huisartsenzorg’ bijdragen aan een correcte behandeling van klachten en incidenten in huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en huisartsenposten

Het doel van het project is om zorgverleners te helpen om open en adequaat te reageren wanneer er iets mis is gegaan in de zorg. Bijvoorbeeld door te luisteren, begrip te tonen excuses aan te bieden aan patiënten en te laten zien wat ze van het incident hebben geleerd. Een adequate reactie kan de impact van een incident op de patiënt en de betrokken zorgverlener beperken en eventuele escalatie voorkomen.

Bijeenkomsten OPEN in de huisartsenzorg

De eerste stap in dit onderzoek is inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten. Daarvoor organiseert het Nivel bij aanvang van het project een groepsbijeenkomst met patiënten en hun naasten over hun ervaringen met incidenten en klachtafhandeling bij huisartsen(posten). Deze bijeenkomsten worden later in het project herhaald. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de huidige incident- en klachtafhandeling aansluit bij hun behoeften. Verder is van belang hoe incidenten en klachten een plek kunnen krijgen in de kwaliteitsverbetering.

Vervolgens onderzoeken we hoe in de huisartsenzorg de klachtafhandeling en het omgaan met incidenten is georganiseerd. Daarbij kijken we natuurlijk naar de huisartsenposten, maar ook naar de individuele huisarts. Eén van de ambities van dit project is ook te komen tot een leernetwerk voor het uitwisselen van ‘best practices’. We willen tijdens dit project onze resultaten delen met huisartsen, best practices ontdekken en de kennis hierover ook uitwisselen.

Eerder onderzoek laat zien dat er in de huisartsenzorg ongeveer 58 incidenten waren per 1000 patiëntendossiers. Het ging bijvoorbeeld over het missen van diagnosen, gebrekkige uitvoering van aanvullend onderzoek, verkeerde uitvoering of onterecht uitstelling van behandelingen en slecht bereikbaarheid van de praktijk. Daarnaast zijn er in 2016 410 calamiteiten bij de IGJ gemeld over eerstelijnszorg.