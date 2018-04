Griepepidemie heeft zijn 'beste' tijd wel gehad

Voor het eerst in de afgelopen 17 weken is de griepepidemie in Nederland onder de epidemische grens. 'De epidemie is formeel ten einde als dit gedurende twee achtereenvolgende weken het geval is', zo meldt Nivel dinsdag

Nipt onder epidemische grens

In week 14 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 50,5 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is net onder de epidemische grens van 51 per 100.000. Als ook aansluitend in week 15 onder de epidemische grens wordt gebleven dan is de griepepidemie officeel voorbij.

Gemiddeld 9 weken

In de winter van 2014-2015 was de langste epidemie (21 weken), terwijl de griep in 2000-2001 en 2002-2003 al na 2 weken afgelopen was. De gemiddelde duur van de griepepidemieën sinds 1992 was 9 weken.