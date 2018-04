Alledaagse stress heeft ernstiger gevolgen voor de gezondheid dan gedacht

Wie lang met akkefietjes als een lekke band, een slecht rapport of een ruzie blijft rondlopen, zal daar op den duur gezondheidsproblemen door krijgen.. Dit melden de Amerikaanse onderzoekers Kate Leger, Susan Charles en David Almeida, psychologen van de University of California-Irvine en de Pennsylvania State University in het vakblad Psychological Science, zo schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Kate Leger: 'Wanneer de meeste mensen denken aan de soorten stressoren die een invloed hebben op hun gezondheid, dan denken ze aan de grote dingen, aan belangrijke levensgebeurtenissen die een grote impact hebben op hun leven, zoals de dood van een geliefde of een scheiding. Maar steeds meer onderzoek geeft aan dat niet alleen de grote gebeurtenissen, maar ook kleine dagelijkse stressoren onze gezondheid kunnen beïnvloeden. Een lekke band, een ruzie of een slecht rapport zijn de meeste mensen de volgende dag al weer vergeten, maar bij toch een grote groep mensen blijft die kleine stress plakken. Deze groep is niet in staat deze zaken snel achter zich te laten en neemt ze mee naar de volgende dag, zo schrijft de krant.

Leger zegt in de krant dat degenen die kleine dingen die stress veroorzaken niet meteen kunnen loslaten, meer kans maken op gezondheidsproblemen dan degenen die wel in staat zijn om het meteen te kunnen laten rusten. Leger: 'Ons onderzoek laat zien dat negatieve emoties die blijven hangen na kleinere, dagelijkse stressoren belangrijke gevolgen hebben voor onze fysieke gezondheid op langere termijn.'

Wie regelmatig met negatieve gevoelens zit door stressoren die zich de dag voordien hebben voorgedaan, blijkt tien jaar later vaker aan chronische ziektes te lijden, functionele problemen te hebben en moeilijkheden te ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse taken, aldus de wetenschappers. De oplossing lijkt eenvoudiger dan dat het is: dingen snel van je afzetten.