Ziekenhuis maakt zelf radioactieve stof om terugkerende prostaatkanker te signaleren

Sinds kort maakt het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem zelf het benodigde Gallium PSMA, een licht radioactieve stof die zeer gevoelig is voor tumorcellen van de prostaat waardoor via een PET-scan eventuele uitzaaiingen precies zijn op te sporen. Dit heeft het ziekenhuis woensdag bekendgemaakt.

Sneller gericht behandelen

Mannen die prostaatkanker hebben gehad en waarbij het vermoeden is dat de kanker terug is, kunnen in Rijnstate een PET-scan laten maken met de radioactieve stof Gallium PSMA. 'Hierdoor zijn er kortere wachttijden en kunnen we sneller starten met een gerichte behandeling', aldus Rijnstate.

Werking Gallium PSMA

Gallium PSMA is een licht radioactieve stof die zeer gevoelig is voor tumorcellen van de prostaat. De stof koppelt zichzelf aan prostaatkankercellen. Als er uitzaaiingen zijn, laat de scan precies zien waar de kankercellen zich bevinden. Hierdoor is een snelle en gerichte behandeling mogelijk, wat een betere prognose voor de patiënt geeft.

Snel verlies van radioactiviteit

Voorheen kwam het Gallium PSMA uit Nijmegen. De stof verliest echter al snel zijn radioactiviteit: elke 68 minuten bevat de stof 50 procent minder radioactiviteit. Rijnstate maakt nu zelf de benodigde Gallium PSMA. Patiënten kunnen daardoor sneller terecht voor een PET-scan met deze stof. Voor de productie van Gallium PSMA is een vergunning verleend en een zware loodkast van 2.000 kilo geplaatst waarin de stof gemaakt wordt. De bereiding gebeurt volledig automatisch bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Verhoogde PSA-waarden

De Gallium PSMA PET-scan is een uitkomst voor patiënten die eerder behandeld zijn voor prostaatkanker, bijvoorbeeld met bestraling of een operatie. Bij hen wordt de PSA-waarde in de gaten gehouden bij controles. PSA is een eiwit in de prostaat. Als deze PSA-waarden verhoogd zijn, kan dat erop wijzen dat de prostaatkanker terug is. Op dat moment kan er een PET-scan gedaan worden met Gallium PSMA. Nucleair geneeskundige Ton Rijnders: 'Doordat we zelf het Gallium PSMA maken, kunnen we onze patiënten flexibeler inplannen en houden we korte wachttijden voor het maken van deze PET-scan.' Vervolgens kan er een gerichte behandeling gezocht worden.

Patiënten uit heel Gelderland

Prostaatkanker is bij mannen de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Per jaar krijgen circa 12.000 mannen te horen dat ze prostaatkanker hebben en bijna 3.000 mannen sterven hieraan. Rijnstate is een van de grootste prostaatkankercentra van Nederland. De operatieve behandeling van prostaatkanker gebeurt in Rijnstate met behulp van een operatierobot.

Expertise

Mede door deze expertise sturen ziekenhuizen uit Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Winterswijk en Ede hun patiënten voor een prostaatkankeroperatie naar Rijnstate. Daarnaast werkt Rijnstate op het gebied van kanker samen met Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) en Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) onder de naam A.R.T.Z. Oncologisch Centrum.