Grote ombouw-operatie in het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis

Begin dit jaar is een grote ombouw-operatie begonnen in het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De komende maanden vervangt Philips alle apparatuur op de vijf hartcatherisatiekamers (HCK’s) en de twee Hybride Operatiekamers (HOK’s).

De plaatsing van nieuwe apparatuur is onderdeel van een technologieovereenkomst die in 2015 met Philips is getekend. Hierdoor heeft het Catharina Ziekenhuis altijd toegang tot de nieuwste technologieën voor beeldgestuurde behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. “Hiermee zijn we weer klaar voor de toekomst”, aldus cardioloog dr. Pim Tonino van het Catharina Ziekenhuis.

Het Hart- en Vaatcentrum is twee jaar geleden geopend. Dat er nu al nieuwe apparatuur wordt geplaatst heeft te maken met de ambitie van het ziekenhuis. Jaarlijks worden duizenden mensen doorverwezen naar het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis en dit aantal neemt snel toe. Daarom is het van belang dat in het centrum altijd de meest geavanceerde technologie en behandelapparatuur beschikbaar is om geïntegreerde zorg te kunnen bieden voor de diagnose en behandeling van patiënten. “Met Philips is bij de oplevering van het centrum afgesproken dat wij altijd beschikken over de nieuwste apparatuur”, aldus vaatchirurg dr. Philippe Cuypers. “Philips is wereldwijd de grootste leverancier op dit gebied. Wij willen doorgroeien tot één van de belangrijkste topcentra op cardiovasculair gebied in Europa. Door ons contact en contract met Philips kunnen mijn patiënten met bijvoorbeeld een aneurysma rekenen op de beschikbaarheid van de meest vooraanstaande medische technologie.”