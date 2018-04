Aantal besmettingen met Lyme door tekenbeten verviervoudigd

In 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Bij de vorige peiling in 2014 waren dit er nog 25.000. Met deze toename is het aantal patiënten dat jaarlijks de ziekte oploopt in de afgelopen 20 jaar ruim verviervoudigd.

Uit een peiling onder huisartsen blijkt dat bij ongeveer 25.500 patiënten een voor de lymeziekte kenmerkende vlek of ring op de huid had waardoor de diagnose gesteld kon worden. Bij 1.500 patiënten stelde de huisarts de diagnose op basis van andere klachten. Het aantal mensen dat de ziekte kreeg leek in 2014 nog te stabiliseren ten opzichte van de peiling in 2009, nu blijkt het aantal toch verder te zijn toegenomen. Het aantal mensen dat de huisarts consulteerde voor en tekenbeet steeg afgelopen jaar ook. Ongeveer 91.000 mensen ging in 2017 naar de huisarts met een tekenbeet. Drie jaar daarvoor waren dit nog 82.000 mensen.

Regionale spreiding

Overal in Nederland kun je de ziekte van Lyme oplopen. Via tekenradar.nl kun je zien hoe vaak lymeziekte in jouw gemeente voorkomt. Naast de nieuwste peiling zijn ook de resultaten uit de jaren 1994, 2001, 2005, 2009 en 2014 per gemeente te bekijken. Uit de peiling blijkt dat in de oostelijke en noordelijke provincies de meeste mensen de ziekte van Lyme oplopen.

Controleer op teken!

Van 16 tot en met 20 april is het de Week van de Teek. Tijdens de week van de Teek vragen verschillende organisaties mensen om extra alert te zijn op tekenbeten. Ben je in het bos, de duinen, maar ook in het park geweest, controleer daarna op tekenbeten. En vergeet niet jezelf ook te controleren wanneer je in de tuin bent geweest. Heb je een teek? Verwijder deze dan direct en houd de plek van de beet 3 maanden in de gaten. Neem contact op met de huisarts als je een ring- of vlekvormige uitslag ziet of als je last krijgt van andere gezondheidsklachten.