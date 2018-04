Reinier Haga bundelt krachten in nieuw prostaatkankercentrum

Maandag heeft de Reinier Haga Groep (RHG) de deuren geopend van een multidisciplinair centrum gespecialiseerd in prostaatkankerzorg. 'Binnen dit centrum werken alle betrokken specialismen van het Reinier de Graaf ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis samen in één team, één ruimte en vanuit één locatie', zo laat RHG maandag weten.

Krachtenbundeling

'Deze krachtenbundeling leidt tot de beste medische zorg. Zo bieden we prostaatkankerpatiënten de beste behandeling met oog voor kwaliteit van het leven', vertelt Martin van Rijn, bestuursvoorzitter van de RHG. De snel-diagnostiek die het centrum biedt is uniek in Nederland. Nieuwe patiënten kunnen binnen twee dagen voor een afspraak en snel-diagnostiek bij ons terecht. Hiermee voorkomen we onnodige bezoeken aan het ziekenhuis en onnodige onzekerheid en weet de patiënt binnen een week waar hij aan toe is.

Centralisatie operaties

Centralisatie van het aantal operaties leidt tot betere resultaten. Hierdoor is de kans op complicaties zoals incontinentie en potentiestoornissen is aanzienlijk kleiner. Daarom willen de ProstaatKankerStichting.nl (PKS) en zorgverzekeraars dat diagnostiek, behandeling en nazorg van prostaatkanker alleen nog worden uitgevoerd door multidisciplinaire teams waarin alle betrokken professionals zijn gespecialiseerd in prostaatkanker. De RHG gaat nog een stap verder met de opening van een gespecialiseerd centrum op één locatie in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, waar alle disciplines aanwezig zijn om elke dag voor prostaatkankerpatiënten te zorgen.

'Goed nieuws voor prostaatkanker patiënten'

Van Rijn is trots op de komst van het gespecialiseerde centrum: 'De komst van dit centrum is goed nieuws voor prostaatkankerpatiënten uit heel Nederland. Het is toegankelijk voor alle mannen na doorverwijzing van hun huisarts. Het is fantastisch dat wij patiënten bij onzekerheid zo snel duidelijkheid kunnen bieden. Als de diagnose prostaatkanker is, dan maken we samen met de patiënt een behandelplan. Vervolgens beslissen we met elkaar of de behandeling in ons centrum of dichter bij huis plaatsvindt.'

Beste resultaat in de sector

De urologen van Reinier de Graaf en het Haga Ziekenhuis opereren al enige tijd gezamenlijk met de Da Vinci-operatierobot, met succes. Vorig jaar is gestart met een nieuwe operatietechniek. Dankzij deze neuro-safe operatie hebben patiënten 50 procent minder kans op continentie- en potentiestoornissen als gevolg van een prostaatoperatie. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de gespecialiseerde Martini Klinik uit Duitsland, een autoriteit op het gebied van prostaatkankerzorg. De verdere concentratie en specialisatie in het Prostaatkankercentrum zorgt voor een stijging in het aantal operaties, wat leidt tot nog betere resultaten in de komende jaren.

MRI-scan

Precisiediagnostiek wordt steeds belangrijker voor het stellen van een nauwkeurige diagnose en het kunnen bepalen van de juiste behandeling. De MRI-scan en weefselbiopten spelen hier een toenemende essentiële rol. Deze specialistische MRI-techniek maakt het mogelijk om gerichter biopten te nemen en zo een eventuele tumor beter te vinden. Deze techniek -de zogenaamde PI-RADS techniek- is ontwikkeld door professor Jelle Barentsz van het Radboudumc Prostaat MRI Refrentie/ Expertise Centrum (PMRC). Op dit moment worden extra radiologen door het Radboudumc Prostaat MRI Referentie/Expertise Centrum opgeleid in het beoordelen van de MRI’s volgens deze techniek.

Zorgverzekeraars

Alle grote zorgverzekeraars volgen vanaf 2019 de verhoging van de minimumnorm voor prostaatverwijderingen. Dat betekent dat ziekenhuizen minimaal 100 prostaatoperaties per jaar moeten uitvoeren zodat kwaliteit van de behandelingen steeds hoger wordt. Het Prostaatkankercentrum voldoet ruimschoots aan deze gestelde norm.