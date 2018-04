Oogfonds waarschuwt voor oogschade door zonlicht

Overdosis Uv-straling

'Een overdosis Uv-straling verhoogt het risico op staar (cataract). Recent onderzoek noemt daarnaast leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). Deze oogaandoening is de grootste oorzaak van blijvende slechtziendheid in Nederland. Net als bij huidkanker treden de gevolgen op na opeenstapeling van schade over langere tijd', aldus het Oogfonds. Een goede zonnebril is daarom essentieel. Dat advies geldt dubbel voor kinderen: zij zijn vaker buiten en hun ogen zijn extra gevoelig voor Uv-straling.

Zorg dat je je zonnebril bij je hebt

Oogfonds-directeur Edith Mulder, directeur van het Oogfonds: 'Uit een eigen peiling is gebleken dat Nederlanders laks zijn met beschermen van hun ogen tegen de zon. Uv-straling zie en voel je dan ook niet, maar ongemerkt lopen je ogen onherstelbare schade op. Een goede zonnebril is net zo belangrijk als zonnebrandcrème. Zorg daarom dat je in de lente en de zomer altijd een zonnebril bij je hebt, zodat je deze op kan zetten als het nodig is.'

Nieuwe folder: Uv-straling en ogen

Omdat het Oogfonds vaak vragen krijgt over Uv-straling en hoe de ogen hier het beste tegen te beschermen, lanceert de stichting de nieuwe online folder ‘Ogen en Uv-straling’. Hierin worden onder andere tips gegeven voor een goede zonnebril. De folder is te bestellen op www.oogfonds.nl/uv.