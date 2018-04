BuurtAED.nl: een nieuw initiatief van de Hartstichting en Philips

Het zal je maar gebeuren. Je loopt over straat en ziet je buurman in elkaar zakken. Dan ben je toch wel blij als er een AED voor handen is. Gelukkig weet je ook hoe de AED werkt, want je hebt bij de Hartstichting een reanimatie cursus gevolgd. Tja, te mooi om waar te zijn? Inderdaad, in de meeste gevallen gaat het anders. Er is geen AED aanwezig in de buurt en jij hebt geen flauw benul hoe zo'n apparaat werkt. Dan voel je je helemaal machteloos. En dat is niet nodig.

BuurtAED.nl

Een AED is een automatische externe defibrillator, die wanneer het hart (bijna) stilstaat een elektrische schok geeft en zo het hart weer op gang brengt (of in ieder geval het bloed doet circuleren tot de ambulance medewerkers zijn gearriveerd).

Samen met de buurt een AED aanschaffen is gemakkelijker dan je denkt. BuurtAED.nl is een crowdfunder, die samen met Philips en de Hartstichting het initiatief om een AED in de buurt te plaatsen stimuleren en begeleiden. Philips sponsort deze actie ook en dat scheelt heel wat.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Je start een actie, die je via sociale media heel enthousiast deelt met zo veel mogelijk buurtbewoners. Je zult zien dat het inzamelen van geld veel sneller gaat dan je denkt. Het belang van een AED in de buurt is namelijk overduidelijk.

De donaties zie je terug op je actiepagina. Wanneer je het gewenste bedrag hebt bereikt, wordt de BuurtAED, de buitenkast en de service geleverd door ProCardio. ProCardio.nl heeft zich volledig gespecialiseerd in de levering en het onderhoud van AED’s en bedient met haar eigen medewerkers heel Nederland en het Vlaamse deel van België. Als je tevens onverhoopt het eindbedrag niet haalt binnen de afgesproken periode, dan worden de donaties automatisch teruggestort. Zo simpel is het.

Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Buurtaed.nl helpt je met tips en inspiratie: flyers, posters, een inspiratie video en contacten met de lokale media. Samen sterk voor een hartveilige buurt, want iedereen kan en mag de AED bedienen, al gaat het natuurlijk sneller als je een reanimatie cursus hebt gevolgd.