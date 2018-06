Minder antibiotica voor de pasgeboren baby

Antibiotica verstoort de darmflora en juist die zorgt voor een goede weerstand bij de pasgeborene.

Een pasgeboren baby

Van alle vrouwen die mama zijn geworden gaat ongeveer 85% na de bevalling met een gezonde baby naar huis. Maar helaas ... in sommige gevallen gaat het niet altijd meteen goed met een pasgeboren kindje. Kleine complicaties kunnen zorgen voor verwarring. Het is logisch dat een arts zo min mogelijk risico neemt en bij twijfel antibiotica toedient. Maar is er wel echt wat aan de hand met bijvoorbeeld de longetjes van de baby? Vlak na de bevalling moet hij of zij zich ook wat kunnen aanpassen. Het is dus goed mogelijk dat er helemaal geen sprake is van een infectie, maar de baby gewoon even benauwd is van wat vocht in de longetjes. Het maakt het verschil tussen wel of niet een scheiding met de moeder. Bij toediening van de medicatie zal de baby een infuus krijgen en in een couveuse moeten liggen. Dit komt het hechtingsproces niet ten goede en was misschien niet nodig geweest.

Onderzoek

Het is goed dat er onderzoek wordt gedaan naar het antibioticagebruik bij pasgeborenen. Natuurlijk is er soms geen ontkomen aan. Een moeder die aan het einde van de zwangerschap een bacterie bij zich draagt, heeft een zeer verhoogde kans op een baby met een infectie. In dit geval is er geen twijfel en zet de arts medicatie in. Maar bij alle twijfelgevallen kan er kritischer gekeken worden. Vijf onderzoekers uit Tergooi onderzochten met de sepsis calculator of in circa duizend eerdere gevallen het geven van antibiotica nodig was geweest. Deze calculator is een rekenmethode uit Amerika die berekent hoe groot de kans is dat de klachten veroorzaakt worden door een infectie. Dit gebeurt op basis van allerlei risicofactoren. Zeer opmerkelijk was de uitslag. De helft minder baby's zou antibiotica hebben gekregen.

Positieve ontwikkeling

We kunnen hier spreken van een positieve ontwikkeling in de zorg bij pasgeboren baby's. Onnodig antibioticagebruik heeft veel nadelige gevolgen voor moeder en kind. Niet alleen de scheiding in de eerste dagen, maar ook het geven van borstvoeding wordt op deze manier lastiger. En als er iets goed is voor de darmflora van de kleine uk, dan is dat het wel.

Zwanger worden, zwanger zijn en alles wat daarbij komt. Daar zitten twijfels bij en bij ikwordmama.nl proberen zij met hun producten en blog je op weg te helpen.