Ebola-uitbraak DR Congo bereikt kritieke fase

De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft een kritieke fase bereikt. De verspreiding van de ziekte is de afgelopen weken afgeremd, maar dat wil nog niet zeggen dat de uitbraak volledig is gestopt. Juist nu schaalt het Rode Kruis haar hulp daarom verder op.

“Als aan het begin van een ebola-uitbraak het aantal besmettingen afneemt, moet je alles op alles zetten om onbekende gevallen op te sporen,” zegt Wilma ter Heege, noodhulpcoördinator bij het Rode Kruis. “Dat is één van de belangrijkste lessen die we hebben geleerd bij de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014.”

Bij die uitbraak werden de risico’s van ebola in eerste instantie onderschat. Veel patiënten lieten zich thuis verzorgen, waardoor de ziekte zich verder verspreidde. Ook werden onvoldoende voorzorgsmaatregelen getroffen toen de verspreiding van het virus gestopt leek. Maar korte tijd later doken nieuwe besmettingen op en begonnen de problemen pas echt. Uiteindelijk kwamen meer dan 11.000 mensen om. “Dat willen we nu koste wat kost voorkomen,” aldus Ter Heege.

Vertraagd, niet gestopt

De verspreiding van de ziekte in de Democratische Republiek Congo is de afgelopen weken afgenomen, maar nog niet gestopt. Op 6 juni werd een nieuwe besmetting gerapporteerd, waarmee het aantal bevestigde gevallen op 38 staat. In de afgelopen week zijn daar nog eens vijf nieuwe vermoedelijke gevallen van ebola bij gekomen. Het is erg belangrijk dat deze mensen op tijd geïdentificeerd en geholpen worden, zodat de ziekte zich niet opnieuw verspreidt.

“Deze mensen bevinden zich allemaal in afgelegen gebieden,” zegt Dr. Fatoumata Nafo-Traoré, Afrika-directeur van het internationale Rode Kruis. “Een teken dat de uitbraak weer is verschoven naar het platteland. Dit is een uitdaging omdat we toegang nodig hebben tot geïsoleerde gemeenschappen. Als we dat effectief willen doen, hebben we de culturele kennis van insiders nodig. En dat is precies wat onze vrijwilligers in huis hebben.”

In sommige van de getroffen gebieden vormen traditionele begrafenisrites en het eten van wilde dieren grote risico’s. Het kost veel begrip en gesprek om mensen ervan te overtuigen deze gewoonten te veranderen.

Extra hulp

Om dit voor elkaar te krijgen, schaalt het Rode Kruis de hulp in het gebied de komende tijd verder op. Hulpverleners geven voorlichting, gaan op zoek naar nieuwe besmettingen, geven psychosociale ondersteuning, desinfecteren gebouwen en helpen bij veilige begrafenissen. Getraind medisch personeel helpt in zes ziekenhuizen in de regiohoofdstad Mbandaka. De komende maanden moeten meer dan 400.000 mensen zo geholpen worden.

Tot nu toe hebben Rode Kruis-hulpverleners meer dan 70.000 mensen bereikt met informatie over de ziekte en andere hulp.