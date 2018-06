'Helft vakantiegangers heeft last van diarree'

Bij reizen binnen Europa is dit ruim 1 op de 5. Dat is de belangrijkste conclusie uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van het Centraal Bureau voor de Drogisterijenbranche (CBD) naar gezondheidsklachten op de laatste lange reis.

Slecht voorbereid op reis

Uit het onderzoek onder bijna 500 respondenten van het patiëntenpanel van het IVM blijkt tevens dat vakantievierders zich slecht voorbereiden en dat een volledige ‘Medicijntas’ met voldoende geneesmiddelen ontbreekt. Een opmerkelijke constatering omdat het gros van de gezondheidsklachten is te voorkomen of gemakkelijk te behandelen. Het gevolg is dat 1 op de 7 vakantiegangers na terugkomst nog steeds last heeft van een gezondheidskwaal opgelopen tijdens de vakantie.

Top 5 gezondheidskwalen

De top 5 van ondervonden gezondheidskwalen bestaat uit jeuk, verbrande huid door zonnebrand, verstopping, diarree en maagklachten. Consumenten denken vaak genoeg te hebben aan pleisters en een pakje pijnstillers terwijl jeuk en maag- en darmklachten vaak voorkomen. Zo heeft bijna de helft van de ondervraagde vakantiegangers last van diarree bij een reis binnen Europa. Buiten Europa is dit ruim 60 procent.

Onderschatten gezondheidsklachten & vakantiestress

Vrouwen, meer dan mannen, onderschatten het voorkomen van gezondheidsklachten op vakantie. Zo worden middelen tegen jeuk doorgaans weinig meegenomen ondanks dat ruim 70 procent van de vrouwen last heeft van jeuk bij een reis buiten Europa. Ook hebben vrouwen veel meer last van reisstress (bijna 70 procent) dan mannen (ruim 20 procent).

Gezond op reis

De drogist en apotheek hebben bij uitstek alle kennis in huis om de top 5 van gezondheidsklachten op vakantie te bestrijden. Daarom organiseren drogisten de campagne ‘Gezond op reis’ om de eerste gezondheidsklachten op weg naar- en tijdens het vakantieverblijf tegen te gaan.