St. Antonius Ziekenhuis en UMC Utrecht breiden samen robotchirurgie uit

Deze maand zijn het St. Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht gestart met het opereren van de eerste patiënten met de nieuwste Da Vinci Xi robot. Met de aanschaf van twee nieuwe robots (één in het St. Antonius en één in het UMC Utrecht) zijn er nu vijf operatierobots binnen de regionale samenwerking in gebruik. De ziekenhuizen kunnen daardoor meer patiënten opereren met een minimaal invasieve techniek.

Nauwkeuriger en minder pijn

Opereren met een robot biedt veel voordelen. Chirurgen kunnen nauwkeuriger werken en patiënten ervaren minder pijn. Patiënten herstellen daardoor sneller en kunnen eerder naar huis. Met de robot kan de chirurg minuscule bewegingen uitvoeren doordat bewegingen van de specialist in real-time maar verkleind uitgevoerd worden. Ook heeft het een driedimensionaal, vergroot beeld en instrumenten met gewrichten die kunnen roteren, een beweging die een menselijke pols niet kan maken. De robot is dan ook een optimaal verlengstuk van de specialist.

Meer en andere robotoperaties mogelijk

De nieuwste versie van de Da Vinci robot die het St. Antonius en het UMC Utrecht onlangs aanschaften, is voor meer operaties inzetbaar dan de eerdere versie. De nieuwe robot is uitermate geschikt voor hoog complexe oncologische robotoperaties, zoals operaties bij alvleesklier-, lever- en darmkanker. Bij darmkanker kan de chirurg met de nieuwe robot zowel de onder- als bovenbuik tijdens dezelfde ingreep opereren, wat noodzakelijk is bij veel van deze operaties. Daarnaast onderzoeken de ziekenhuizen de mogelijkheden om de nieuwe robots in te zetten in de hart/longchirurgie.

Unieke regionale samenwerking

Behandelteams van het St. Antonius en het UMC Utrecht werken nauw samen voor robotoperaties bij slokdarm-, maag-, lever- en alvleesklierkanker binnen het regionaal samenwerkingsverband waar ook het Meander Medisch Centrum deel van uitmaakt. Dat specialisten uit de drie ziekenhuizen als één team in elkaars ziekenhuizen werken is uniek in Nederland. Ze delen niet alleen kennis en expertise, maar bundelen ook operatiecapaciteiten met als doel wachtlijsten te verkorten.

Aantrekkingskracht voor personeel

Door te investeren in de nieuwste robot-technologie hopen de ziekenhuizen ook nieuwe medewerkers aan te trekken in deze tijden van personeelsschaarste. Werken met robotchirurgie is zeer geliefd onder OK-assistenten en biedt diverse ergonomische voordelen voor medisch specialisten en OK-assistenten. Voor toekomstige chirurgen is een opleiding in de robotchirurgie bovendien onmisbaar. Het bestaande internationale opleidingsprogramma van de firma Intuitive Surgical wordt met de nieuwe robots verder ontwikkeld. Daarbij komen chirurgen van over de hele wereld operaties observeren om kennis te delen en zorg verder te verbeteren.

De aanschaf van de nieuwste robot in het St. Antonius Ziekenhuis is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Fonds Geneeskundige Innovatie en het St. Antonius Onderzoeksfonds. Een fonds dat geld inzamelt voor medisch onderzoek en innovaties in het St. Antonius Ziekenhuis.