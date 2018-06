Zeeuw geeft voor 600ste keer bloed

Hiermee vestigt hij voor Nederland een record. Sanquin, als verantwoordelijke voor de bloedvoorziening, is trots op hem. Daphne Thijssen, directeur Bloedbank: "Hij heeft inmiddels talloze mensen het leven gered en is van plan dat zo lang als mogelijk te blijven doen."

Vorig jaar hebben ruim 330.000 Nederlanders ongeveer 721.000 bloeddonaties gedaan. Tezamen redden zij het leven van 20.000 patiënten per jaar.

