CWZ en Radboudumc openen Hartcentrum Nijmegen

Mensen met hartklachten die niet acuut via de Eerste Hart Hulp beoordeeld hoeven te worden, krijgen vanaf 2 juli snel duidelijkheid over de aard van hun klachten en het eventuele behandeltraject daarna.

Hartonderzoek vindt na verwijzing van de huisarts binnen 48 uur plaats in het Hartcentrum Nijmegen, het nieuwe diagnostisch centrum voor laag complexe cardiologische klachten waarin cardiologen van Radboudumc en CWZ samenwerken. De diagnose is in de meeste situaties dezelfde dag bekend. Daarna wordt een behandelplan opgesteld en worden patiënten doorbehandeld via hun huisarts of cardiologen in CWZ of het Radboudumc.

Te lange wachtlijsten

De regio Nijmegen kent een groeiende vraag naar cardiologische zorg. Naar verwachting zal deze vraag de komende jaren nog verder toenemen. Er is behoefte aan goed toegankelijke en persoonsgerichte diagnostiek om snel duidelijkheid te krijgen bij de minder complexe hartklachten. Cardiologen, verwijzende huisartsen en patiënten zijn het er allemaal over eens dat de wachtlijsten voor deze diagnostiek op dit moment te lang zijn. Om dit probleem op te lossen, hebben CWZ en Radboudumc de handen ineengeslagen en starten op 2 juli met een gezamenlijk diagnostisch centrum voor laag complexe hartklachten. Het gezamenlijke centrum beschikt over alle kennis en diagnostische middelen van de beide ziekenhuizen. De doelgroep betreft mensen met laagcomplexe problematiek, die via een versneld traject onderzocht worden door cardiologen van CWZ en Radboudumc.

Voordelen voor patiënt

Deze samenwerking biedt veel voordelen voor patiënten. Patiënten kunnen na verwijzing door hun huisarts binnen 48 uur terecht in het centrum, waar de cardiologen een persoonsgericht behandelplan opstellen. Patiënten en hun huisarts krijgen nog dezelfde dag uitsluitsel over de verdere behandeling: ofwel terug naar de huisarts dan wel behandeling bij de cardioloog. Indien zij na de diagnostiek in het Hartcentrum een behandeling nodig hebben, worden patiënten in CWZ of Radboudumc doorbehandeld, waarbij de behandeling direct aansluit op hetgeen in het Hartcentrum al is gedaan en de cardioloog met de meeste expertise kan worden ingeschakeld. Op die manier wordt dubbele diagnostiek voorkomen.

Mariëtte Verbakel namens Patiëntenraad: “Voor patiënten zijn de huidige wachttijden en de daarmee gepaarde onzekerheid onacceptabel. Onze energie steken we nu in het versnellen van afspraken, ons zorgen maken en contact opnemen met onze huisarts. Met de komst van het Hartcentrum kunnen we onze energie weer steken in het verbeteren van onze gezondheid. Wij juichen een goede samenwerking tussen CWZ en Radboudumc en kennisvergroting bij huisartsen toe, zodat patiënten ook in de stabiele fase beter begeleid worden”.

Juiste zorg op de juiste plek

De ambitie is tevens om samen met de huisartsen te voorkomen dat patiënten (onnodig) in de ziekenhuizen terecht komen of daar te lang blijven. In de interactie tussen huisarts en cardioloog zullen nadere afspraken zorgen voor voldoende gedeelde expertise voor behandeling in de eerste lijn. Ook verdere kennisdeling en protocollen zullen het aantal verwijzingen verlagen. Gedacht moet worden aan o.a. scholing van huisartsen rond hart –en vaatziekten, intensiveren van samenwerking op het gebied van cardiovasculair risicomanagement, nadere werkafspraken en protocollen over verwijspatronen en de feedback hierover en uitbreiding van mogelijkheden voor thuismonitoring en huisartsendiagnostiek. Op termijn worden de resultaten van het diagnostisch Hartcentrum Nijmegen geëvalueerd om te bekijken wat het oplevert en waar eventueel bijgesteld moet worden.

Peter van de Rijt (huisarts Malden en voorzitter commissie 1/2e lijn Huisartsenkring Nijmegen): “Huisartsen willen graag snelle toegang tot diagnostiek voor patiënten met (mogelijke) hartklachten. Ook wij zien het aanbod van patiënten en wachttijden toenemen. Hierover is al geruime tijd overleg met de cardiologen van beide ziekenhuizen. Het Hartcentrum is een mooi voorbeeld van hoe je laagcomplexe zorg in de toekomst moet regelen waarbij CWZ en Radboudumc samenwerken. Je verwijst als huisarts naar een zorgstraat en niet meer naar één van de twee ziekenhuizen.



Het Hartcentrum zorgt voor korte lijnen met de cardiologen, snelle diagnostiek en duidelijkheid voor de patiënt en indien mogelijk snelle terug verwijzing naar de huisarts. Dit model biedt goede mogelijkheden voor duidelijke werkafspraken waardoor de zorg voor onze patiënten beter, goedkoper, doelmatiger en efficiënter wordt”.