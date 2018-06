Medewerkers in quarantaine na lek poliovirus

Drie medewerkers van Bilthoven Biologicals B.V., een bedrijf dat poliovaccins maakt, moeten een week in quarantaine.

Er zou tijdens de productie een slang lek gegaan zijn waar actief poliovirus in zat. Voor de medewerkers zou het geen gevolgen hebben, omdat zij gevaccineerd zijn. Maar een gevaccineerd persoon kan blijkbaar wel besmet raken en het virus verspreiden, De medewerkers zijn daarom uit voorzorg in een appartement ondergebracht. Dit melden meerdere media.

Echter de kans dat de medewerkers besmet zijn is zeer klein. Uit de tests moet nu blijken of zij besmet zijn geraakt. Directeur Jan Eric Zandbergen verwacht de uitslag begin volgende week. Er wordt ook onderzoek gedaan naar hoe de slang kapot kon gaan. Polio verspreidt zich alleen via speeksel en ontlasting.