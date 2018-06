Zorggerelateerde schade bij ouderen met gebroken heup te vermijden

Bijna een vijfde van de oudere patiënten die met een gebroken heup in het ziekenhuis belandt, loopt zorggerelateerde schade op. Een deel van deze schade is potentieel te vermijden. Dat blijkt uit onderzoek van Hanneke Merten. Merten promoveert 26 juni bij Amsterdam UMC.

19% van de patiënten van 65 jaar of ouder loopt zorggerelateerde schade op wanneer zij in het ziekenhuis belanden met een gebroken heup. Bij 8% van de patiënten betreft dit potentieel vermijdbare schade. Deze zorggerelateerde schade lijkt voornamelijk veroorzaakt te worden door het niet correct toepassen van bestaande kennis in een nieuwe en complexe situatie.

Vaak is deze schade gerelateerd aan medicatie. Op basis van deze resultaten concludeert Merten dat er meer training nodig is op het gebied van ouderengeneeskunde. Daarnaast is er ook ruimte voor verbetering in de overdracht van informatie tussen artsen en verpleging.