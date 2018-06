Nederlandse huisartsopleidingen goed beoordeeld

Huisartsen in opleiding zijn op de meeste punten tevreden over hun opleiding. Zo geven zij hun opleiders in het eerste en derde jaar als rapportcijfer bijna een 8. Dit blijkt uit een herhaalde kwaliteitsmeting, uitgevoerd door het Nivel.

Mensen die de opleiding tot huisarts volgen konden via een web-enquête hun mening te geven. Net als bij de vorige kwaliteitsmeting zijn de huisartsen in opleiding over het algemeen tevreden. Zo beoordelen zij bijvoorbeeld de eerste- en derdejaarsopleiders gemiddeld met rapportcijfers van een 7,8 en 7,9 en scoort de leerzaamheid van de tweedejaarsstages gemiddeld een 7,6. Een aantal zaken worden beter beoordeeld in vergelijking met de vorige meting in 2014. Dit is vooral opvallend als het gaat om de terugkomdagen. De aios zijn namelijk positiever over het aantal terugkomdagen, het onderwijs door aios, het onderwijs door gastdocenten en de begeleiding van het zelfstandig geven van onderwijs.