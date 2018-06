Aandacht voor drugsvrij autorijden

Jongerenorganisatie TeamAlert gaat de strijd aan om drugsgebruik in het verkeer terug te dringen. De organisatie vindt het belangrijk om te erkennen dat er uitgaande jongeren zijn die drugs gebruiken en vervolgens onder invloed autorijden. “Dit gedrag is gevaarlijk. Gecombineerd drugsgebruik, of alcohol in combinatie met drugs, vergroot de kans op een ernstig ongeval maar liefst 20 tot 200 keer. TeamAlert start daarom 27 juni de campagne ‘Rij Tripvrij’ om de sociale norm rondom drugsgebruik in het verkeer te veranderen en jongeren te overtuigen een veilige rit naar huis te nemen,” aldus Hannah Hamans, persvoorlichter van TeamAlert.

TeamAlert heeft kwalitatief onderzoek gedaan waarom jongeren drugs gebruiken in het verkeer. Dit onderzoek was de inspiratie voor drie animatievideo’s die onderdeel zijn van de campagne. Uit het onderzoek kwam het vaakst naar voren dat jongeren minder snel met drugs op zouden rijden als de kans groot is dat de politie hun aanhoudt. Hierdoor kunnen ze namelijk hun rijbewijs of verklaring omtrent het gedrag kwijtraken. Dit kan leiden tot het verlies van hun baan, wat volgens jongeren de ergst mogelijke consequentie van rijden onder invloed is.

Speekseltest

De angst om aangehouden te worden door de politie is ook getoetst door TeamAlert onder 257 jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. 77% geeft aan niet meer met drugs op auto te rijden als de kans groot is dat hun rijbewijs ingenomen zou worden. Daarnaast geeft de meerderheid aan het gevoel te hebben dat door de invoering van de speekseltest de pakkans vergroot is. De politie is blij met de speekseltester. “Wij kunnen hiermee, veel beter dan voorheen, direct op straat testen of een bestuurder drugs heeft gebruikt,” aldus Egbert-Jan van Hasselt, projectleider Infrastructuur van de politie. “Het afgelopen jaar heeft dit dan ook geleid tot meer rijverboden van maximaal 24 uur en heeft het OM meer zaken voor kunnen leggen aan de rechter.”

Gevaar drugs in het verkeer

Ongeveer tien procent van de automobilisten die door een ernstig ongeval in het ziekenhuis belandt, had drugs op.[1] TeamAlert constateerde vorig jaar al dat jongeren een toename van drugsgebruik in hun omgeving zien. TeamAlert maakt zich al ruim een decennia hard om drugs in het verkeer te verminderen. Dit gebeurt onder andere met het project de Witte Waas, waarmee TeamAlert op festivals het gesprek met jongeren aangaat en hen motiveert om een veilige rit naar huis te nemen. De campagne ‘Rij Tripvrij’ is de eerste online voorlichtingscampagne.