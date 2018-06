Nederlanders sterven relatief vaak aan kanker

Nederland is vergelijkbaar met de buurlanden voor onder andere de sterfte aan beroerte (herseninfarct en hersenbloeding), het percentage mensen met overgewicht en het percentage jongeren dat alcohol gebruikt. Ook zijn er verschillen. De levensverwachting bij mannen is hoger dan in de meeste andere landen, terwijl vrouwen in Nederland relatief minder oud worden. Verder sterven in Nederland relatief meer mensen aan kanker en relatief minder aan bepaalde hart- en vaatziekten. Wat preventie betreft, ligt er een taak voor Nederland om het relatief hoge percentage rokers te verminderen en de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan.

Kwaliteit en toegankelijkheid gezondheidszorg

Voor de gezondheidszorg is onder andere gekeken naar de kwaliteit en toegankelijkheid van medische zorg, langdurige zorg en preventie (maatregelen om gezondheid te bevorderen en ziekte te voorkomen). In Nederland is de kwaliteit en toegankelijkheid van de medische zorg over het algemeen beter of van een vergelijkbaar niveau ten opzichte van de andere landen. Over de kwaliteit en toegankelijkheid van de langdurige zorg zijn minder bruikbare gegevens beschikbaar.

Vergrijzing

De zorguitgaven van Nederland zijn net als in de meeste andere landen hoog, maar het aandeel van de langdurige zorg (waaronder een groot deel van de ouderenzorg) is groter dan in andere landen. Dat valt op, aangezien Nederland in verhouding tot de andere landen minder is vergrijsd. Omdat de vergrijzing in Nederland de komende jaren ook nog sneller zal toenemen dan in andere landen, wordt het een uitdaging om iedereen in de toekomst goede, toegankelijke en betaalbare zorg te bieden.