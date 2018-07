'Luchtvervuiling kan diabetes veroorzaken'

Het onderzoek staat in het tijdschrift The Lancet Planetary Health. Dit melden meerdere media. De auterus van de Washingon-universiteit in Saint-Louis in de Verenigde Staten schrijven : 'Vervuiling leidde in 2016 wereldwijd tot 3,2 miljoen nieuwe gevallen van diabetes, wat overeenkomt met ongeveer veertien procent van de nieuwe gevallen.'

Er is in het verleden al eerder gewezen op het verband tussen luchtvervuiling en diabetes. De onderzoekers van de Washington-universiteit schrijven: 'We denken dat luchtvervuiling de productie van insuline vermindert en ontstekingen veroorzaakt. Het lichaam kan daardoor geen bloedglucose in energie omzetten.' Veertien procent van de nieuwe diabetesgevallen zou veroorzaakt worden door luchtvervuiling. De schatting van 14 procent komt voort uit de medische data van 1,7 miljoen Amerikaanse ex-soldaten. Zij werden over een langere periode gevolgd, met een mediaan van 8,5 jaar. Geen van hen had bij de start van het onderzoek diabetes. De onderzoekers gingen na in welke mate luchtvervuiling in hun woonplaats kon verklaren waarom de ex-soldaten diabetes ontwikkelden. Daarbij hielden ze rekening met factoren die diabetes bevorderen, zoals overgewicht en obesitas. In een persbericht schrijft geneeskundeprofessor Ziyad Al-Aly over de uitkomsten van het onderzoek: 'Ons onderzoek toont een significant verband aan tussen luchtvervuiling en diabetes wereldwijd.'