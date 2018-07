Aldi stopt verkoop van energy drinks aan kinderen

In geval van twijfel over de leeftijd wordt kinderen gevraagd zich te legitimeren. Daarnaast gaat Aldi de klanten bij het winkelschap informeren over de mogelijke ongewenste effecten van energy drinks.

Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is positief over de stap van Aldi: ‘Energy drinks hebben een enorme aantrekkingskracht op kinderen. Terwijl we ervanuit kunnen gaan dat het -zeker gezien het hoge suikergehalte- geen gezonde keuze is. Dat Aldi als eerste supermarkt stopt met de verkoop onder de 14 jaar brengt een gezonde leefstijl voor alle kinderen dichterbij. Wij hopen dat andere supermarkten dit positieve voorbeeld zullen volgen.’

Het besluit ligt in lijn met de visie van Aldi op gezondheid. Nadie Winde, manager Corporate Responsibility bij Aldi: ‘De bezorgdheid in de samenleving over de consumptie van energy drinks door kinderen neemt toe. Wij willen hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Doordat wij energy drinks niet meer aan kinderen verkopen, stimuleren wij hen om een gezondere keuze te maken.’

Maatschappelijke discussie Energy drinks bevatten veel suiker en cafeïne. In de maatschappij gaan steeds meer stemmen op om de consumptie van de drankjes door kinderen te beperken. Het Voedingscentrum raadt het gebruik ervan door kinderen onder de 13 jaar af.

Samenwerking met JOGG De stap van Aldi past goed bij het partnership dat de supermarkt begin dit jaar is aangegaan met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De komende drie jaar wordt samengewerkt om gezinnen met jonge kinderen bewust te maken van het belang van gezonde voeding.