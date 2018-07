Acuut tekort verpleegkundigen, tijdelijke opnamestop Intensive Care Kinderen VUmc

'De ouders/ verzorgers van de patiënten, van wie de opname uitgesteld wordt tot medio september, zijn hierover persoonlijk geïnformeerd', zo laat het VUmc zaterdag weten.

SEH voor acuut ziek kind blijft wel open

De SEH op locatie VUmc blijft open voor het stabiliseren van het acuut zieke kind om de opvangcapaciteit in de regio Amsterdam te garanderen. Dit is essentieel voor behoud van de spreiding van de drukte op de SEH's in de regio. Indien nodig volgt na stabilisatie een opname op een Intensive Care Kinderen afdeling in een ander ziekenhuis.

Alternatief

Voor de niet-acute, planbare opnames worden, daar waar mogelijk, een alternatief gezocht. Door deze maatregelen te nemen is veilige zorg gegarandeerd voor het (acute) IC- behoevend kind op locatie VUmc. Tevens blijven kinder-intensivisten en IC-kinderverpleegkundigen beschikbaar op locatie VUmc. Dit geldt ook voor het begeleiden van transport van IC-behoevende kinderen.

'Het tekort van IC-kinderverpleegkundigen is een gevolg van het landelijke tekort aan gespecialiseerde IC-kinderverpleegkundigen, dit is een langlopend en nijpend probleem', aldus het VUmc.