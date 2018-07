Zorgverzekeraar Zilveren Kruis mag vooraf toestemming eisen voor verlenen thuiszorg

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat Zilveren Kruis heeft ingesteld tegen het vonnis in kort geding van de rechtbank Midden-Nederland van 23 februari 2018. Het geschil speelt tussen aan de ene kant stichting Zorgrecht en een aantal zzp’ers werkzaam in de thuiszorgsector en aan de andere kant Zilveren Kruis. Het gaat om de voorwaarden die Zilveren Kruis stelt aan de zorgverlening door zogenaamde niet-gecontracteerde wijkverpleeg-kundige zorg. Dat zijn thuiszorgverleners die geen contract met Zilveren Kruis hebben gesloten.