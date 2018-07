Listeriose in bevroren groente uit Hongarije

Uit een melding van de EFSA aan Europese lidstaten blijkt dat in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, groenten op de markt zijn gekomen die mogelijk besmet zijn met Listeria monocytogenes. Het gaat om bevroren groenten van een fabriek in Hongarije van de producent Greenyard. De producten worden uit voorzorg uit de handel gehaald.

De groenten zijn verkocht als diepvriesgroenten of zijn verwerkt in diverse andere producten. Het is aan betrokken bedrijven deze producten uit de handel te halen. Als blijkt dat aan Nederlandse consumenten producten geleverd zijn die mogelijk een gevaar zijn voor de volksgezondheid zullen de bedrijven ook publiekswaarschuwingen publiceren. De NVWA ziet hier op toe en zal die waarschuwingen dan ook op haar website plaatsen.

Vanwege de omvang van de partijen ingevroren groenten is nu niet bekend in welke producten de ingevroren groenten zijn verwerkt. Bedrijven worden geïnformeerd via de betrokken leveranciers; de NVWA wordt geïnformeerd door de betrokken bedrijven en via het Europese Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).

Publiekswaarschuwingen

De komende tijd zijn meerdere waarschuwingen aan het publiek en terugroepacties van producten te verwachten. Om het risico op infectie zo klein mogelijk te houden is het verstandig bevroren groenten voor consumptie goed te verhitten. Dat geldt vooral voor risicogroepen, ouderen, zwangere vrouwen, pas geboren baby’s en volwassenen met een verzwakt afweersysteem. De bacterie wordt gedood als je het product gedurende minimaal 2 minuten verhit tot 70 graden (kerntemperatuur).

De Hongaarse overheid heeft de fabriek van Greenyard in Hongarije als bron aangewezen van een lopende Listeriose uitbraak in Europa. De productielijnen van de betreffende fabriek zijn inmiddels gestopt.