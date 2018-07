'Kinderen iets grotere kans op hersentumor door CT-scans'

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 168.000 Nederlandse kinderen die tussen 1979 en 2012 een of meer CT-scans kregen en die gemiddeld tien jaar werd gevolgd. Het onderzoek maakt deel uit van een Europees onderzoek onder een miljoen kinderen, dat duidelijk moet maken of de röntgenstraling uit CT-scans een risico oplevert. De CT-scan wordt steeds populairder waardoor er ook meer vragen opdoemen over de effecten. Dit meldt de Volkskrant woensdag.

Straling veel hoger dan bij röntgenfoto

Onderzoeksleider Michael Hauptmann statisticus en epidemioloog bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis benadrukt dat de CT-scan vanuit een groot aantal hoeken röntgenfoto's maakt en een hoeveelheid straling van 100 tot soms 1000 keer die van een röntgenfoto. In 2015 werden in Nederland 1,5 miljoen CT-scans gemaakt, zo blijkt uit cijfers van het RIVM, vier keer zoveel als begin jaren negentig.

Het Nederlandse deel van het onderzoek verschijnt woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the National Cancer Institute.

Atoombom

Het is niet de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar het verband tussen straling en kanker. De meeste informatie met betrekking tot dit verband is afkomstig uit onderzoek naar Japanse overlevenden van de atoombom. Echter, een groot deel van deze groep is blootgesteld aan een veel hogere stralingsdosis dan de dosis van een paar CT-scans.