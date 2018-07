Celstraffen geëist voor fraudeurs tandartsdeclaraties

Woensdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank in Utrecht gevangenisstraffen tot 12 maanden – waarvan vier maanden voorwaardelijk- geëist tegen een voormalig baliemedewerker van een tandartspraktijk uit Amsterdam Zuid-Oost en een compagnon van hem. Dit meldt het OM woensdag.

Valse declaraties

'Zij hebben volgens het OM voor bijna 100 mensen valse tandartsdeclaraties opgemaakt en ingediend bij zorgverzekeraars. Er zou voor circa 185.000 euro onterecht zijn uitgekeerd', aldus het OM.

FIOD onderzoek

De aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD is een gezamenlijke aangifte van zorgverzekeraars Menzis, VGZ, CZ, Agis en Achmea tegen bijna 100 verzekerden. Tussen 2010 en 2012 ontvingen de zorgverzekeraars van meerdere verzekerden facturen en declaratieformulieren van de tandartspraktijk in Amsterdam Zuid-Oost, terwijl na onderzoek bleek dat de tandartspraktijk deze facturen niet had opgemaakt en de behandelingen niet hadden plaatsgevonden.

Cliëntengegevens geronseld

De circa 100 declaraties zijn volgens het OM valselijk opgemaakt door een (voormalig) baliemedewerker van de tandartspraktijk. Zijn compagnon zou cliënten hebben geronseld die hun gegevens beschikbaar stelden om hier aan mee te werken. Er is voor ruim 238.000 euro aan valse declaraties ingediend. Circa 185.000 euro is daarvan uitgekeerd op rekeningen van cliënten. De cliënten mochten van verdachten zelf een klein deel houden, de rest zouden de verdachten in eigen zakken hebben gestopt.

Zorgfraude ondermijnt stelsel

Verdachten hebben zich volgens het OM gedurende twee jaar schuldig gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen: “Verdachten hebben op grove wijze misbruik gemaakt van het zorgstelsel, waarin de manier van declareren grotendeels is gebaseerd op vertrouwen. Het vertrouwen dat een zorgverzekeraar in facturen en declaratieformulieren als de onderhavige mag stellen, is door het handelen van verdachten ernstig geschonden” zei de officier van justitie op zitting: “Het is enkel aan de oplettendheid en het ingrijpen van de zorgverzekeraars te danken dat het handelen van de verdachten is beëindigd.”

Sleutelrol

De voormalig baliemedewerker vervulde een sleutelrol bij het opmaken van de facturen en stuurde diverse tussenpersonen aan, zei de officier: “Hij heeft de fraude mogelijk gemaakt, doordat hij de valse facturen opmaakte. Daar komt bij dat hij misbruik heeft gemaakt bij zijn werkgever van zijn vertrouwenspositie als medewerker bij de tandartspraktijk, in welke positie hij toegang had tot het factureringssysteem waarmee hij de valse facturen heeft opgemaakt.”

Stok achter de deur

Tegen hem eiste de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Zijn compagnon hoorde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden -waarvan vier maanden voorwaardelijk- tegen zich eisen. “De voorwaardelijke straf is bedoeld als stok achter de deur, om te voorkomen dat verdachten in herhaling vallen.”