NVWA waarschuwt opnieuw voor afslankproducten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt opnieuw voor het gebruik van een aantal afslankproducten. In IREM Naturel, Dream-tox en Form soupe is de stof sibutramine aangetroffen. Deze stof, die eerder voorkwam in geneesmiddelen tegen obesitas, kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. De afslankproducten worden – onder wisselende, nieuwe merknamen - op Facebook en Instagram aangeboden als natuurlijk afslankproduct.

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) heeft op maandag 9 juli 2018 4 verdachten van de handel in deze middelen aangehouden. Bij doorzoekingen troffen rechercheurs deze afslankproducten aan. De NVWA heeft de inbeslaggenomen producten laten analyseren door het instituut voor voedselveiligheid RIKILT. Daarbij is vastgesteld dat er sibutramine in deze producten zit.

Ernstige bijwerkingen

Sibutramine is een werkzame stof die niet is toegestaan in voedingssupplementen of andere levensmiddelen. De naam van deze stof is niet vermeld op de aangetroffen afslankproducten. Mensen die deze producten gebruiken kunnen ernstige bijwerkingen krijgen zoals hartklachten, angst, hoge bloeddruk en duizeligheid. De NVWA adviseert consumenten deze middelen niet te gebruiken en de NVWA te informeren als zij de producten hebben gekocht of zien dat deze te koop worden aangeboden. De NVWA heeft in 2016 en 2017 voor soortgelijke producten met gevaarlijke stoffen een publiekswaarschuwing uitgedaan. In mei 2017 heeft de NVWA bevindingen uit een onderzoek naar farmacologisch actieve stoffen in voedingssupplementen gepubliceerd.