RIVM: Komende dagen weer hoge zonkracht

RIVM meet voortdurend de zonkracht. De zonkracht is de hoeveelheid ultraviolette (UV) straling van de zon. UV-straling zorgt dat de huid verbrandt, sneller veroudert en veroorzaakt huidkanker. Hoe hoger de zonkracht, hoe sneller de huid verbrandt. Bescherming is daarom belangrijk.

Bovenstaande figuur toont de actuele zonkracht. De oranje lijn in de grafiek toont de verwachte zonkracht bij helder, onbewolkt weer. De blauwe puntjes geven de gemeten waarde in Bilthoven aan. Iedere twaalf minuten volgt een nieuwe meting. Rechtsboven staat het verwachte maximum van de dag bij onbewolkt weer en het tot dan toe gemeten maximum van de dag.

Zonbescherming : zo doe je dat

Bij zonkracht 3 kan een ongewende huid na 35 minuten in de zon verbranden. Bij zonkracht 5 is dat na 20 minuten en bij zonkracht 7 al binnen 15 minuten. De roodheid en pijn ontstaan pas uren later. Deze getallen zijn slechts een indicatie. Hoeveel en hoe snel iemand daadwerkelijk verbrandt, hangt ook af van bijvoorbeeld het huidtype en het voorafgaande zongedrag.

Verstandig omgaan met de zon is daarom belangrijk:

1. Zoek de schaduw op en blijf zoveel mogelijk uit de zon, vooral tussen 11 en 16 uur

2. Draag beschermende kleding en een zonnebril en/of zonnehoed.

3. Smeer de onbedekte huid goed in met zonnebrandcrème. Herhaal dit iedere 2 uur en direct na het zwemmen.

Blootstelling aan de zon kan op lange termijn leiden tot huidkanker en staar. De UV straling van de zon zorgt er wel voor dat ons lichaam vitamine D aanmaakt. Een klein beetje zon heb je nodig om gezond te blijven.

Forse toename aantal mensen met huidkanker

Jaarlijks krijgen meer dan 51.000 mensen te horen dat ze huidkanker hebben, en overlijden ruim 900 mensen aan de gevolgen ervan. Het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van huidkanker is sterk gestegen, veel sterker dan verwacht. In de periode tussen 1990 en 2015 is dit aantal vier keer zo groot geworden! Voor de gevaarlijkste vorm van huidkanker (melanoom) behoort Nederland tot de koplopers in Europa. RIVM verwacht een verdere toename van het aantal mensen met huidkanker. Bescherming tegen UV-straling kan de toekomstige risico’s beperken.