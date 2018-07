Radboudumc en CWZ wisselen beelden digitaal uit

Sinds juli van dit jaar is het voor het Radboudumc en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) mogelijk om beelden digitaal uit te wisselen via het zogeheten XDS-netwerk. Deze beveiligde verbinding maakt het voor het eerst mogelijk dat de twee verschillende elektronische patiëntendossiers (EPD’s) en beeldopslagsystemen van de Nijmeegse ziekenhuizen met elkaar communiceren.

'De uitwisseling vindt in eerste instantie plaats tussen de afdelingen neurologie en neurochirurgie, maar zal later dit jaar ook voor andere specialismen beschikbaar komen', aldus het Radboudumc.

Spoed

Wanneer elke minuut telt voor de patiënt, wil je als arts medische beelden direct kunnen raadplegen, ook als die in een ander ziekenhuis zijn gemaakt. Een van de eerste groepen patiënten bij wie het netwerk wordt ingezet, zijn mensen met een beroerte. In 80% van de gevallen gaat het dan om een herseninfarct, waarbij een stolsel een bloedvat verstopt. Bij 20% is sprake van een hersenbloeding door een kapot lekkend bloedvat.

SEH

Jaarlijks komen er op de spoedeisende hulp van CWZ ongeveer 500 mensen met een herseninfarct en in het Radboudumc zo’n 300. Snelheid is in deze situaties geboden en dat geldt ook bij traumatisch hersenletsel. Met de XDS-viewer kunnen neurologen en neurochirurgen in beide ziekenhuizen snel de beelden bekijken. Volgens neurologen Ewoud van Dijk (Radboudumc) en Wim Mulleners (CWZ) is het een geweldige stap voorwaarts: ‘Deze stap is goed voor onze patiënten en zorgt bovendien voor veel gebruiksgemak.’

Behandelteam staat klaar

Afgelopen jaren zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten. Patiënten met een herseninfarct kunnen in beide ziekenhuizen terecht voor goede zorg. Alleen een kleine groep mensen die voor de endovasculaire behandeling in aanmerking komt, gaat in vliegende vaart per ambulance van CWZ naar het Radboudumc, waar een angioteam klaarstaat om te behandelen. Neuroloog Wim Mulleners (CWZ): ‘Hoe sneller dat gebeurt, hoe beter het resultaat is. Onze collega’s daar moeten dus zo vlug mogelijk onze CT-beelden hebben. Dat kan nu met één druk op de knop. Tegen de tijd dat de patiënt in het Radboudumc arriveert, staat het behandelteam daar klaar’.

Verder ontwikkelen

De ambitie is dat ook andere specialismen XDS gaan gebruiken. Niet alleen voor het uitwisselen van beelden, maar ook voor correspondentie, rapporten, uitslagen enzovoort. De voordelen voor patiënten zijn groot. Bijvoorbeeld voor mensen die op twee locaties worden behandeld. Of mensen die voor een operatie naar het ene ziekenhuis gaan en de vervolgzorg krijgen in het andere. Ewoud van Dijk: ‘Artsen in beide ziekenhuizen werken binnen allerlei specialismen nauw met elkaar samen. Een voorwaarde voor deze ‘netwerkgeneeskunde’ is een goede en veilige informatieoverdracht. Dit is een belangrijke mijlpaal. We moeten het met de hele regio zo gaan doen’.

Duizenden dvd’s

Laurens de Groot, projectleider Informatie Management van het Radboudumc: ‘Op dit moment worden er door het Radboudumc tienduizenden dvd’s per jaar ontvangen en verstuurd met beelden van en naar andere ziekenhuizen. Dit zal vanaf nu fors verminderen. De informatie is sneller beschikbaar en het proces is veel veiliger. En er is ook minder noodzaak tot over-diagnostiek omdat de arts beslissingen neemt op basis van bestaande informatie, zonder een nieuwe scan uit te moeten voeren bij de patiënt’.

Het Radboudumc is initiatiefnemer in het opzetten van regionale informatie-uitwisseling via het XDS-netwerk. CWZ was vanaf het begin betrokken. Met XDS kunnen gebruikers direct communiceren met de beeldsystemen en EPD’s van andere ziekenhuizen, regionaal en later ook nationaal. Alle ziekenhuizen in de regio zijn inmiddels bij dit initiatief aangesloten.