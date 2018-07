Groot gezamenlijk onderzoektraject gezondheidsfondsen naar afweersysteem

Nieuwe onderzoeken, door een groot aantal gezondheidsfondsen, moeten de werking van het menselijke afweersysteem verder ontrafelen. Het doel is om uiteenlopende ziektes waarbij het afweersysteem ontregeld is, zoals bij kanker, reuma en MS, beter te begrijpen en te bestrijden. Niet eerder werd er in Nederland zo breed ziekte-overstijgend samengewerkt in onderzoeken naar het afweersysteem.

Samenwerkende GEzondheidsfondsen (SGF)

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), waarin 20 gezondheidsfondsen waaronder KWF Kankerbestrijding en ReumaNederland de krachten hebben gebundeld, trekken samen met Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), NVVI en het bedrijfsleven 15 miljoen euro uit voor veelbelovende immunologische onderzoeken.

Afweersysteem speelt cruciale rol bij veel ziektes

Het afweersysteem beschermt ons tegen een groot aantal infecties en ziektes. Bij veel aandoeningen is het afweersysteem ontregeld; zo reageert het afweersysteem bijvoorbeeld te sterk in het geval van auto-immuunziekten zoals reuma en diabetes en juist onvoldoende in het geval van kanker. Ook bij MS, allergieën, chronische ontstekingsziekten aan bijvoorbeeld de darmen of luchtwegen en het ontstaan van hart- en herseninfarcten speelt het afweersysteem een belangrijke rol. Ondanks enorme vooruitgang in de behandeling van deze aandoeningen is er lang niet voor alle patiënten zicht op genezing, laat staan op het voorkomen ervan.

Ontsporing van cellen tijdig signaleren

Een goed werkend afweersysteem houdt de mens gezond. De toegekende onderzoeken moeten het mogelijk maken om eerder in het proces van het ontstaan van ziektes het afweersysteem bij te sturen. Ontsporing van cellen speelt bij veel ziektes een cruciale rol in het ontstaan van de aandoening. Als die ontsporing kan worden tegengaan of hersteld, dan komt genezing echt in zicht.

Amsterdam UMC

“Met onze onderzoeken kunnen we echt een verschil maken voor de toekomstige generatie. Patiënten overlijden nu aan de ziekte, of de gevolgen hiervan, de bijwerkingen van de therapie of houden een chronische ziekte over waarbij ze afhankelijk zijn van zware medicijnen. Dit heeft een enorme impact op de wijze waarop mensen hun leven kunnen inrichten”, aldus Taco Kuijpers (Amsterdam UMC), projectleider van een van de onderzoeken die gaat starten.

Samen, sneller en beter

Belangrijk criterium bij de toekenning van het onderzoeksgeld was een duurzame samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, bedrijven en gezondheidsfondsen. “We hebben nu de top van de Nederlandse immunologie verzameld die aan deze belangrijke opdracht gaan werken. Samen kunnen we sneller tot een beter resultaat komen en patiënten met deze nare aandoeningen een hoopvollere toekomst bieden”, aldus Emiel Rolink, directeur van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF).