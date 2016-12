Moeder van John en Linda de Mol overleden

Kleinzoon Johnny de Mol maakte dat vandaag op Instagram bekend. Hij deelt een gedicht en schrijft erbij: 'Omdat zij wist wat liefde was, weten wij het ook! Rust zacht lieve oma.'

Hannie de Mol leed al enige tijd aan alzheimer. Vorig jaar verteld Linda de Mol in een interview met het AD over de relatie met haar moeder: ...'doe nog altijd alsof ik hele gesprekken met haar voer. Klets honderduit tegen haar aan. En soms komt er een soort reactie alsof ze het begrijpt. Maar ze is moeilijk te verstaan, ze brabbelt meer dan ze praat. En een 'hallo Linda' als ik binnenkom, is er niet meer bij.' en:' Ik vind onze nieuwe liefde op een bepaalde manier ook bijzonder. De rollen zijn omgedraaid. En mijn moeder, die nooit knuffelig was, vindt nu niets fijner dan dat ik haar hand vasthoud en over haar rug aai.'

Hannie de Mol was sinds 2013 weduwe van John de Mol senior. Ze is 82 jaar geworden.