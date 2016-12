Status Quo gitarist Rick Parfitt (68) overleden

Hij overleed in een ziekenhuis in de Spaanse stad Marbella aan de gevolgen van een val. Afgelopen donderdag werd de gitarist opgenomen vanwege complicaties aan zijn schouder. Hij overleed als gevolg van een ernstige infectie. Britse media melden zaterdag dat de manager van Parfitt het overlijden bekendgemaakt heeft.

In juni van dit jaar kwam Rick Parfitt in het nieuws, omdat hij een zware hartaanval had gekregen na een optreden in het Turkse Antalya. De gitarist moest een jaar rust houden vanwege bijkomende complicaties. De band bestaat al zo'n vijftig jaar. Hits van hen zijn 'Whatever you want', Roll over lay down', en 'In the army now'. Parfitt was niet alleen gitarist, maar schreef ook veel nummers voor de band.

De familie van Parfitt laat in een verklaring weten dat hij nog werkte aan een solocarrière met een nieuw album en een autobiografie die volgend jaar moesten uitkomen.