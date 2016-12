Zangeres en Voice-deelneemster Barbara Straathof (41) overleden

De zangeres was 41 jaar oud. Het management van de voormalige deelneemster van The Voice of Holland heeft dat zaterdag bekendgemaakt. Dit meldt het Algemeen Dagblad. De manager liet in reactie weten: 'Ze heeft tot het laatst gevochten om de ziekte te verslaan, maar heeft de ongelijke strijd helaas moeten opgeven. Barbara is overleden in het bijzijn van haar geliefde Chantal. Met Barbara verliezen wij een zangeres in hart en nieren, maar bovenal een prachtig, uniek, mooi, liefdevol en ongelooflijk leuk mens. Wij zijn in diepe rouw.'

Het nieuws van Barbara's overlijden raakt ook goede vriend Gordon. Op Facebook reageert hij: 'Een van de liefste mensen uit het vak is vanmorgen ingeslapen. Ik heb er geen woorden voor en ben intens verdrietig. Zo jong en zo oneerlijk. Kerst is het feest van het licht maar voor mij is een van de mooiste lichtjes gedoofd en ook in mijn hart.'

In april van dit jaar werd bekend dat er bij Barbara baarmoederhalskanker was geconstateerd. Ze verloor uiteindelijk de strijd tegen haar ziekte en overleed in het bijzijn van haar partner Chantal. Barbara Straathof stond bekend als een fantastische zangeres en een liefdevol persoon. Ze was in 2012 te zien in het derde seizoen van The Voice. In dat jaar won uiteindelijk Leona Philippo. In 2014 bracht Barbar haar debuuralbum 'Nothing but love' uit.

Barbara Straathof krijgt een openbare herdenkingsdienst en zal vervolgens in besloten kring worden gecremeerd.