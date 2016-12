Rafael en Estavana in blijde verwachting van hun eerste kindje

Zwanger

'Finally we can tell everyone that we are PREGNANT', liet Estavana op Instagram weten. 'Superblij, trots en heel dankbaar willen Estavana en ik vandaag bekendmaken dat Estavana in blijde verwachting is', liet Rafael via Twitter weten.

Damián

Bij het bericht op de beide social media kanalen had het stel een foto geplaatst van hunzelf en Damián, de 10-jarige zoon van Rafael die een slabbetje om had en gekscherend een huilende baby nadeed. Het stel heeft niet bekendgemaakt wanneer Estavana is uitgerekend en de baby dus wordt verwacht.