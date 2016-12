400.000 bezoekers voor Soof 2

Na een flinke dosis relatietherapie lijkt de koek voor Soof (Lies Visschedijk) en Kasper (Fedja van Huêt) echt op. Het hoge woord komt eruit: ze gaan uit elkaar. Althans, dat wil Kasper. Soof probeert het van de zonnige kant te bekijken, maar is de controle over haar toch al chaotische leven volledig kwijt. De Kooksoof inspireert niet meer, de kinderen lijken vooral bezig met hun tienersores en Kasper slaat te snel een veel te jong en slank ding aan de haak. Soof herpakt zich na een ontmoeting met Jim Cole (Dan Karaty), maar hun timing lijkt zoals altijd net verkeerd. Dan ontmoet ze de knappe chef-kok en ‘foodie’ Bauke (Achmed Akkabi). Hij blijkt een ware goochelaar in de keuken en belangrijker; hij ziet Soof zoals ze is. Maar of hij uiteindelijk de oplossing voor Soofs huwelijksproblemen is?



Soof 2, het vervolg op de romantische komedie Soof uit 2013, is een film van regisseur Esmé Lammers naar het scenario van Marjolein Beumer. De film is geproduceerd door KeyFilm (Hanneke Niens & Hans de Wolf) en Millstreet Films (Rachel van Bommel) in samenwerking met RTL en is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds, Netherlands Film Production Incentive en het Abraham Tuschinski Fonds. Soof 2 wordt gedistribueerd door Dutch FilmWorks en is momenteel in 135 Nederlandse bioscopen te zien.