Mees Kees langs de lijn behaalt Gouden Film

100.000 bezoekers

Meer dan 100.000 bezoekers zagen de film over het schoolvoetbaltoernooi van klas 6B, Meester Kees en de strenge directrice Dreus. De Gouden Film – die in de tweede week van de kerstvakantie wordt uitgereikt – wordt toegekend door het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Film Festival in samenwerking met L’OR ESPRESSO, hoofdsponsor van het Nederlands Film Festival. MEES KEES LANGS DE LIJN is de vijftiende film die dit jaar de Gouden Film status behaalt.

In MEES KEES LANGS DE LIJN doet de school van Meester Kees mee aan een toekomstproject. Alle creatieve ideeën van Meester Kees en zijn klas ten spijt, heeft directrice Dreus haar eigen ideeën over de invulling van het project. Zij wil dat klas 6B meedoet aan het schoolvoetbaltoernooi, maar Meester Kees weet niets van voetbal en zelf voetballen kan hij al helemaal niet.

Wat begint als een leuke uitdaging, eindigt in chaos als de moeder van Meester Kees ziek wordt. Dreus vervangt hem als voetbalcoach, terwijl Meester Kees zijn best doet om de zaakjes thuis op orde te krijgen. Gelukkig kan Meester Kees bij uitdagingen altijd rekenen op zijn energieke leerlingen, die met hun creativiteit, humor en enthousiasme alles op weten te lossen!

MEES KEES LANGS DE LIJN is een film van regisseur Aniëlle Webster naar een scenario van Tijs van Marle (BON VOYAGE, DUMMIE DE MUMMIE, alle MEES KEES films) gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Mirjam Oldenhave (Uitgeverij Ploegsma).

Hoofdrollen zijn voor Leendert de Ridder, Sanne Wallis de Vries en Raymonde de Kuyper. De film is een productie van Paul Voorthuysen in coproductie met Avrotros, ZDF en ZDF Enterprises. MEES KEES LANGS DE LIJN wordt gedistribueerd door Entertainment One en is momenteel te zien in 133 Nederlandse bioscopen.

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht.

De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken. Bij de Gouden Film wordt tevens door Netwerk Scenarioschrijvers de Gouden Pen uitgereikt aan de scenarioschrijver van de film: Tijs van Marle.