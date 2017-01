Nieuwe Sex and the City film goed voor de schoenenverkoop

De nieuwe Sex and the City film die afgelopen week groots werd aangekondigd in de media, is niet alleen goed nieuws voor de miljoenen fans van Carrie en haar vriendinnen, maar ook voor schoenen- en fashiondesigners.

De beroemde schoenenontwerper Manolo Blahnik heeft zijn roem grotendeels te danken aan Sarah Jessica Parker. Haar alter ego Carrie loopt seizoenen lang op zijn highheels door de straten van New York en dat heeft de ontwerper zeker geen windeieren gelegd. Reken maar dat er honderden jonge ontwerpers hopen op een kans om hun designerschoenen te showen in de nieuwste film. Betere reclame voor hun peperdure schoenen bestaat er niet.

Meeliftend op dat succes zullen ook de goedkope schoenenretailers hun graantje meepikken. Voor alle vrouwen die namelijk geen honderden euro’s aan schoenen kunnen besteden, komen zij met een vergelijkbare collectie voor een fractie van de prijs. Van Haren Schoenen springt al heel wat jaren in dat grote gat met haar glamourous schoenencollectie. Sinds zij vorig jaar de altijd stylish Sylvie Meis hebben gecontracteerd, is hun glamourstatus nog verder gestegen.

Van Haren versus Manolo Blahnik

Manolo Blahnik ontwerpt echt prachtige schoenen die allemaal met de hand worden vervaardigd. Kwaliteit staat voorop, er wordt gebruik gemaakt van de mooiste materialen. Voor de Happy Few die zich deze schoenen kunnen veroorloven zijn het pareltjes aan hun voeten. Maar de gemiddelde prijs van een paar echte Manolo’s is vaak meer dan de maandelijkse huur van een klein appartement. Uiteraard kunnen de highheels van Van Haren qua kwaliteit niet in de schaduw staan van de echte Manolo’s, echter qua design kunnen ze strijd wel aan.

Het ene paar schoenen op de foto kost meer dan € 1000, het andere paar minder dan € 35. Welk paar is van de hand van de grote designer Manolo Blahnik? Kun jij het zien? Waarschijnlijk niet. Uiteraard zou je het direct weten als je ze allebei vast mocht houden. Kwaliteit is nu eenmaal tastbaar. Echt leer voelt anders en ruikt anders dan - laat we het maar ordinair zeggen - plastic. Maar op het eerste gezicht verschillen beide paren niet zoveel.

Heb je al een keus gemaakt welk paar van de hand van de meester komt? Ik zal het verklappen, de schoen aan de linkerkant kun je voor € 34,95 kopen bij Van Haren, de schoen aan de rechterkant koop je voor meer dan € 1000. Heb je het geluk dat er een Van Haren kortingscode actief is, dan shop je het linker paar zelfs voor minder dan € 30.

Sex and the City film uithangbord voor designers?

De recensies van de tweede Sex and the City waren niet enkel positief. Het meest gehoorde commentaar was dat het meer een parade leek van bekende designers dan een echte film. Dat toont maar weer eens aan hoeveel macht zo’n film heeft. Nog meer dan in de serie en in de eerste film werden de vier vriendinnen in designerkleding en -schoenen gestoken. Miljoenen jonge vrouwen over de hele wereld werden bereikt door deze vorm van verborgen reclame. Het is niet verwonderlijk dat merken graag willen dat beroemdheden hun kleding en schoenen dragen.

Een beroemdheid kan je merk binnen een paar dagen op de kaart zetten. Sarah Jessica Parker is ook buiten het witte doek een zeer gewild style icoon. Toen zij werd gespot met een paar UGG’s aan haar voeten, was het merk UGG in één klap over de hele wereld gevestigd. Geen enkele reclame-uiting hoe goed ook bedacht kan dit effect bereiken. Mijn verwachting is dan ook dat designers in de rij staan voor de nieuwe Sex and the City film om maar te zorgen dat Carrie en haar vriendinnen hun kleding of schoenen dragen.

De goedkope schoenen- en fashionretailers zullen de film nauwlettend in de gaten houden om zo snel mogelijk te kunnen inspringen op een eventuele trend. Zeker weten dat een kopie van de schoenen die Carrie draagt, enkele weken later te vinden zullen zijn bij Van Haren.