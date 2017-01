Onze jongens haalt 100.000 bezoekers

In Onze jongens speelt Jim Bakkum de rol van Jorrit. Wanneer hij na jarenlange afwezigheid terugkomt in Nederland wacht hem daar niet veel moois. Zijn ex-vrouw wil hem nog steeds niet zien en zijn 8-jarige zoontje is vooral teleurgesteld in zijn vader. Bij het bouwbedrijf van vriend Bas gaan de zaken ook slecht. Tot de mannen een gat in de markt ontdekken. Niet zozeer het klusvermogen, maar de gespierde lichamen zijn een hit bij de vrouwelijke klanten. Samen met drie andere collega’s gooien Jorrit en Bas het roer om. Ze stoppen met klussen en beginnen met strippen. De opdrachten zijn niet aan te slepen en bouwbedrijf ‘Onze Jongens’ lijkt gered. Maar hoe zal de privé-omgeving reageren op deze bijzondere carrièremove?



Onze jongens is een film van regisseur Johan Nijenhuis naar een scenario van Annelou Verboon. Hoofdrollen zijn voor Jim Bakkum, Martijn Fischer, Juvat Westendorp, Tarikh Janssen, Sanne Vogel, Barbara Sloesen en Matheu Hinzen. De film is een productie van Johan Nijenhuis en Ingmar Menning in coproductie met Avrotros en is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds en de Netherlands Film Production Incentive. ONZE JONGENS wordt gedistribueerd door Entertainment One en is momenteel te zien in 109 Nederlandse bioscopen.



De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken. Bij de Gouden Film wordt tevens door Netwerk Scenarioschrijvers de Gouden Pen uitgereikt aan de scenarioschrijver van de film: Annelou Verboon.