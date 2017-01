Film 'Elle' van Paul Verhoeven wint twee Golden Globes

De 78-jarige regisseur had er niet op gerekend dat hij een Golden Globe zou winnen. Nog maar enkele weken geleden bleek 'Elle' de shortlist van de Oscars niet te halen.

De 63-jarige hoofdrolspeelster van de film Isabella Huppert ontving de Golden Globe voor Beste Actrice. Verhoeven was vol lof over de acteerprestaties van Huppert, zowel op het podium als later in een interview met René Mioch. Volgens Verhoeven is het succes van de film voor 80 procent te danken aan het acteerwerk van Huppert.

La La Land

Grote winnaar van de avond was de Mooiste Film van 2016 La La Land. De film was genomineerd in zeven categorieën en wist ze allemaal te verzilveren. De Golden Globe voor Beste Acteur in een Komediefilm ging naar Ryan Gosling en tegenspeelster Emma Stone won het gouden beeldje voor Beste Actrice in een Komediefilm. De nog heel jonge regisseur van La La Land, Damien Chazelle, ging met de prijs voor Beste Regisseur naar huis en La La Land mocht zich ook de Beste Komediefilm van het jaar noemen.

Moonlight

De Beste Dramafilm van 2016 is Moonlight geworden. De film gaat over de jeugd van een donkere homoseksuele jongen in een achterstandswijk. Het was de enige prijs die Moonlight won; in de andere vijf categorieën moest de film het afleggen tegen La La Land.